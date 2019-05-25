В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок

25 мая 2019 03:42 (UTC+04:00)

Виновного в громком похищении 13-летней девочки Джейми Клосс и убийстве ее родителей в США приговорили к пожизненному заключению, сообщает телеканал Fox 9, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее газета Washington Post сообщила, что обвиняемый в похищении девочки и убийстве ее родителей признал себя виновным.

Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки. Мужчина будет отбывать наказания последовательно без права на условно-досрочное освобождение.

"У меня нет никаких сомнений в том, что вы - самый опасный человек на этой планете", - сказал судья.

Ранее сообщалось, что Паттерсон обвинялся в двух эпизодах убийства с отягчающими обстоятельствами, похищении и вооруженном ограблении. Согласно обвинению, Паттерсон проник в дом родителей девочки Джейми Клосс и застрелил ее отца. Затем он заставил мать девочки заклеить ей рот, после чего застрелил и мать.

Клосс обнаружили в начале января после двухмесячного отсутствия, тогда же был задержан обвиняемый Паттерсон. Он держал девочку в своем деревянном доме и заставлял ее часами прятаться под кроватью, пока к нему приходили гости. Он также ставил вокруг кровати тяжелые предметы, чтобы девочка не могла убежать.

Несмотря на это, Джейми удалось сбежать из дома, когда похититель отвлекся, и обратиться за помощью к местной жительнице. Преступление привлекло общенациональное внимание в США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США и Китай провели третий раунд диалога по безопасности в АТР
США 01:58
Помпео поручил одобрить сделки по продаже оружия для сдерживания Ирана
США 01:51
Трамп намерен заключить оружейную сделку с Эр-Риядом без одобрения Конгресса
США 00:00
В Пентагоне подтвердили укрепление войск США на Ближнем Востоке
В мире 24 мая 23:01
Новые силы США на Ближнем Востоке разместят за пределами Сирии и Ирака
США 24 мая 21:42
В США началось строительство первой подлодки нового поколения
США 24 мая 20:13
Лента новостей
Бойцы сирийской армии убили четверых террористов на севере Алеппо
Арабские страны 03:59
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Дагестане
Россия 03:46
Глава ПАСЕ поддержала пострадавших при взрыве в Лионе
Европа 03:17
В Мексике разбился вертолет Ми-17
Другие страны 02:55
В машине в мексиканском штате обнаружили пять сгоревших тел
Другие страны 02:28
США и Китай провели третий раунд диалога по безопасности в АТР
США 01:58
Помпео поручил одобрить сделки по продаже оружия для сдерживания Ирана
США 01:51
В Турции нейтрализованы четыре террориста
Турция 01:37
Суданская оппозиция объявила о проведении всеобщей забастовки 28-29 мая
Другие страны 01:19