США не намерены давать странам послабления для закупок иранской нефти

США больше не будут предоставлять странам послабления для закупок иранской нефти без риска американских санкций, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает Trend со ссылкой на РИА Новости .

"Новых послаблений по нефти предоставлено не будет", - заявил Хук журналистам.

"Мы будем вводить санкции против всех попыток ввозить иранскую сырую нефть помимо заранее согласованных лимитов", - добавил он.

США вышли в 2018 году из ядерного соглашения с Ираном и ввели санкции на торговлю нефтью с Тегераном. Для восьми стран были предоставлены исключения, которые истекли в мае этого года.

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