США не намерены давать странам послабления для закупок иранской нефти

30 мая 2019 18:20 (UTC+04:00)

США больше не будут предоставлять странам послабления для закупок иранской нефти без риска американских санкций, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает Trend со ссылкой на РИА Новости .
"Новых послаблений по нефти предоставлено не будет", - заявил Хук журналистам.
"Мы будем вводить санкции против всех попыток ввозить иранскую сырую нефть помимо заранее согласованных лимитов", - добавил он.
США вышли в 2018 году из ядерного соглашения с Ираном и ввели санкции на торговлю нефтью с Тегераном. Для восьми стран были предоставлены исключения, которые истекли в мае этого года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
США 18:23
Трамп пообещал в ближайшее время сделать важное заявление по поводу границы с Мексикой
Другие страны 17:34
Мысли, выраженные в поздравительных письмах Дональда Трампа, говорят о блестящем будущем Азербайджана - депутат
Политика 29 мая 23:23
Трамп прокомментировал выступление Мюллера по "российскому делу"
США 29 мая 20:36
Мюллер выступит с официальным заявлением по "российскому расследованию"
США 29 мая 18:42
Дональд Трамп: Экономический успех Азербайджана будет способствовать обеспечению стабильности во всем регионе
Политика 29 мая 13:39
Лента новостей
Азербайджанская компания будет выпускать медиционскую электронику
Экономика 19:29
Представлена магистерская программа в рамках меморандума о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и итальянской компанией Technip FMC )ФОТО)
Общество 19:19
"Газпромбанк" рассматривает новые проекты в Азербайджане, и не только в сфере энергетики
Бизнес 19:01
В Баку появился Король монстров (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 18:55
Азербайджанские звезды "вызывают на разборку"
Культура 18:50
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял присягу
Другие страны 18:28
Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
США 18:23
В Азербайджане увеличилось производство муки
Бизнес 18:18
Если бы у вас было только 6 слов, чтобы описать Азербайджан ... (ФОТО)
Интервью 18:13