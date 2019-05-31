CNN: Boeing не планирует готовить пилотов обновленного 737 MAX на летном тренажере

Американский авиаконцерн Boeing не планирует включать занятия на летном тренажере в обновленный курс подготовки пилотов самолетов модели 737 MAX, полеты которых были прерваны после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг телеканал CNN.

Так, по данным телеканала, обновленный курс подготовки подразумевает обучение с помощью занятий на компьютере. В то же время он не предусматривает подготовки пилотов к использованию лайнера при помощи тренажера, симулирующего реальные условия полета.

CNN утверждает, что Федеральное авиационное управление США, которое должно сертифицировать доработки в оборудовании и подготовке пилотов Boeing 737 MAX, пока не выдвигало своих требований к учебному курсу. При этом телеканал подчеркивает, что отсутствие необходимости проходить тренировку на тренажере значительно уменьшит расходы авиакомпаний, использующих данный лайнер, на переподготовку своих пилотов.

В середине мая вопрос о том, как возвращать самолеты в эксплуатацию после долговременной стоянки, обсуждался на состоявшейся в Форт-Уэрте (штат Техас) международной конференции по вопросу сертификации оборудования самолетов Boeing 737 MAX, организованной Федеральным авиационным управлением США. Как отметило в этой связи информационное агентство Bloomberg, обычный срок хранения самолета на стоянке не превышает 60 дней, и поскольку этот срок для Boeing 737 уже миновал, возвращение самолетов в эксплуатацию потребует проведения тщательных проверок, которые могут затянуться на недели.

10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

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