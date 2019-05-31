CNN: Boeing не планирует готовить пилотов обновленного 737 MAX на летном тренажере

31 мая 2019 08:37 (UTC+04:00)

Американский авиаконцерн Boeing не планирует включать занятия на летном тренажере в обновленный курс подготовки пилотов самолетов модели 737 MAX, полеты которых были прерваны после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг телеканал CNN.

Так, по данным телеканала, обновленный курс подготовки подразумевает обучение с помощью занятий на компьютере. В то же время он не предусматривает подготовки пилотов к использованию лайнера при помощи тренажера, симулирующего реальные условия полета.

CNN утверждает, что Федеральное авиационное управление США, которое должно сертифицировать доработки в оборудовании и подготовке пилотов Boeing 737 MAX, пока не выдвигало своих требований к учебному курсу. При этом телеканал подчеркивает, что отсутствие необходимости проходить тренировку на тренажере значительно уменьшит расходы авиакомпаний, использующих данный лайнер, на переподготовку своих пилотов.

В середине мая вопрос о том, как возвращать самолеты в эксплуатацию после долговременной стоянки, обсуждался на состоявшейся в Форт-Уэрте (штат Техас) международной конференции по вопросу сертификации оборудования самолетов Boeing 737 MAX, организованной Федеральным авиационным управлением США. Как отметило в этой связи информационное агентство Bloomberg, обычный срок хранения самолета на стоянке не превышает 60 дней, и поскольку этот срок для Boeing 737 уже миновал, возвращение самолетов в эксплуатацию потребует проведения тщательных проверок, которые могут затянуться на недели.

10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Lion Air потеряла $20 млн из-за простоя Boeing 737 MAX
Другие страны 29 мая 17:13
Boeing внесла изменения в программное обеспечение симулятора 737 MAX
В мире 19 мая 07:25
Boeing провел дополнительные летные испытания 737 MAX с новым ПО
Другие страны 30 апреля 06:27
Еще два родственника жертв крушения лайнера в Эфиопии подали в суд на Boeing
Другие страны 30 апреля 04:34
Компания Boeing терпит огромные убытки в связи с отказом заказчиков от самолетов 737 Max
США 29 апреля 18:42
Прибыль Boeing в первом квартале 2019 года снизилась на 13%
В мире 24 апреля 17:49
Лента новостей
Газовый госконцерн Туркменистана продлил тендер
Тендеры 09:22
Азербайджан выпустил памятные почтовые марки “Финал Лиги Европы УЕФА 2019”
Общество 09:18
Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы экономического сотрудничества
Экономика 09:11
Туркменистан и Беларусь привержены развитию делового партнерства
Туркменистан 09:04
Президент Мексики решил направить в США делегацию для урегулирования ситуации с пошлинами
Другие страны 08:31
Ученые придумали, как избавить растения от наследственного стресса
В мире 08:20
В Турции произошло землетрясение
Турция 08:02
Власти Японии отодвинули от Токио зоны учений войск США
Другие страны 07:50
На границе Колумбии и Венесуэлы произошел взрыв
Другие страны 07:27