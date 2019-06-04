США обвинили Китай в искажении хода торговых переговоров

4 июня 2019 04:16 (UTC+04:00)

Китай искажает историю торговых переговоров с США в опубликованной 2 июня "Белой книге", говорится в распространенном во вторник совместном заявлении торгового представителя и минфина США.

В частности, там говорилось, что США несут полную ответственность за все неудачи в торговых переговорах, потому что это именно Вашингтон отступает от достигаемых большим трудом договоренностей.

"Соединенные Штаты сожалеют, что китайцы в опубликованной вчера "Белой книге" и последних публичных заявлениях пошли по пути перекладывания вины, искажая природу и историю торговых переговоров между двумя странами", - сказано в документе.

В "Белой книге" говорится, что США спровоцировали торговые трения, и Китаю ничего не оставалось, как принять ответные меры.

В этой связи американская сторона излагает свое видение развития вопроса, напоминая, что президент США Дональд Трамп предпринимает действия в связи с "нечестными действиями Китая в торговле, которые тот совершал в течение десятилетий", что приводило к торговому дисбалансу в пользу КНР. Только в 2018 году этот перекос составил 420 миллиардов долларов.

"Важно отметить, что толчком для переговоров послужила долгая история нечестных действий Китая в торговле. Наши переговорные позиции были неизменны в течение этого переговорного процесса, а Китай шел на попятную по важным составляющим того, о чем стороны договорились", - сказано в заявлении торгпреда и минфина США.

В частности, таким пунктом там названо требование американской стороны предоставления правовых гарантий выполнения договоренностей. Это требование, отмечается в документе, "не представляет никакой угрозы китайскому суверенитету".

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
США 02:49
США одобрили поставки F-16 в Болгарию
США 01:04
Трамп поддерживает Brexit при сохранении экономической стабильности в мире
США 00:28
В США три человека погибли при крушении вертолета
США 3 июня 21:58
В Иране назвали торговую войну США и Китая международным вызовом
Другие страны 3 июня 16:57
Трамп призвал компанию AT&T принять меры в отношении CNN
Другие страны 3 июня 16:05
Лента новостей
Нападения на военных и полицию в Ливане организовал один террорист
Другие страны 04:49
В SpaceX сообщили об успешном приводнении грузового корабля Dragon
В мире 03:51
Аргентина готовит первую партию сжиженного природного газа для экспорта
Другие страны 03:35
В Израиле открывается крупнейшая оборонная выставка Восточного Средиземноморья
Израиль 03:11
Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
США 02:49
Турецкий военный погиб в ходе антитеррористической операции
Турция 02:34
Какой будет погода в праздничные дни?
Общество 02:06
В Мексике вулкан Попокатепетль выбросил столб пепла высотой более 3 км
Другие страны 01:35
США одобрили поставки F-16 в Болгарию
США 01:04