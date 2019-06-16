Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр

16 июня 2019 02:28 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава Белого дома на своей странице в Twitter сделал репост публикации британской журналистки и блогера Кэти Хопкинс о том, что в Лондоне менее чем за 24 часа в результате нападений три человека погибли, еще трое получили ранения. "Лондону как можно скорее нужен новый мэр. Хан - это настоящая катастрофа, и будет только хуже!" - прокомментировал запись Хопкинс американский президент.

Садик Хан относится к числу критиков политики Трампа. В начале июня перед визитом президента США в Великобританию в своей статье, опубликованной в воскресенье газетой Observer, Хан поместил Трампа в один ряд с правыми европейскими политиками, прибегающими к риторике, которая, по словам лондонского мэра, была популярна у фашистов в первой половине XX века.

На следующий день Трамп на своей странице в Twitter назвал мэра столицы Великобритании неудачником, заявив, что он "во всех отношениях плохо работает" на своем посту, и ему стоит "сконцентрировать внимание на преступности в Лондоне". При этом президент США повторил, что Хан напоминает ему еще одного его критика - мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, с той разницей, что Хан ниже ростом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Эр-Рияде заявили, что готовы ответить на любую угрозу своим жизненным интересам
Арабские страны 02:54
Великобритания направит в Персидский залив 100 спецназовцев для защиты своих судов
Европа 02:10
В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
США 15 июня 23:58
Анонсирован новый раунд переговоров между "Талибаном" и США
В мире 15 июня 23:18
Индия вводит пошлины на американские товары
Другие страны 15 июня 23:00
Лондон приветствует приостановку Гонконгом рассмотрения законопроекта об экстрадиции
Европа 15 июня 22:34
Лента новостей
В Эр-Рияде заявили, что готовы ответить на любую угрозу своим жизненным интересам
Арабские страны 02:54
Великобритания направит в Персидский залив 100 спецназовцев для защиты своих судов
Европа 02:10
Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
Другие страны 01:50
Взрыв газа произошел в жилом доме на западе Мексики
Другие страны 01:40
В России произошло крупное ДТП
Россия 01:22
Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
В мире 00:55
В Турции произошло ДТП: есть погибшие и раненые
Турция 00:38
Беспилотники хуситов атаковали два аэропорта в Саудовской Аравии
Арабские страны 00:17
В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
США 15 июня 23:58