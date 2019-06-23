Трамп перенес масштабную депортацию нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп объявил о переносе на две недели начала процесса массовой депортации нелегальных мигрантов, которая должна была начаться в субботу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По просьбе демократов я отложил процесс выдворения нелегальных мигрантов (депортацию) на две недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться и выработать решение проблем с убежищами и лазейками на южной границе. Если нет, депортация начнется!" - написал он в субботу в своем Twitter.

Ранее Трамп обещал, что это коснется "миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты".

Под данным газеты Washington Post, операция пройдет в 10 крупных городах США, включая Хьюстон, Чикаго, Майами и Лос-Анджелес, и затронет 2 тысячи семей, которые получили приказы о депортации.

В рамках операции планируется использование гостиничных номеров в качестве площадок для временного размещения родителей и детей, пока все члены семьи не будут собраны вместе и подготовлены к депортации, писало издание.

При этом отмечалось, что сотрудники иммиграционной таможенной полиции располагают ограниченными сведениями о местонахождении получивших приказы о депортации семей, за исключением их последних известных адресов.

Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Строительство заграждений уже ведется.

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