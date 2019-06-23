Трамп перенес масштабную депортацию нелегальных мигрантов

23 июня 2019 01:10 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп объявил о переносе на две недели начала процесса массовой депортации нелегальных мигрантов, которая должна была начаться в субботу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По просьбе демократов я отложил процесс выдворения нелегальных мигрантов (депортацию) на две недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться и выработать решение проблем с убежищами и лазейками на южной границе. Если нет, депортация начнется!" - написал он в субботу в своем Twitter.

Ранее Трамп обещал, что это коснется "миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты".

Под данным газеты Washington Post, операция пройдет в 10 крупных городах США, включая Хьюстон, Чикаго, Майами и Лос-Анджелес, и затронет 2 тысячи семей, которые получили приказы о депортации.

В рамках операции планируется использование гостиничных номеров в качестве площадок для временного размещения родителей и детей, пока все члены семьи не будут собраны вместе и подготовлены к депортации, писало издание.

При этом отмечалось, что сотрудники иммиграционной таможенной полиции располагают ограниченными сведениями о местонахождении получивших приказы о депортации семей, за исключением их последних известных адресов.

Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Строительство заграждений уже ведется.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США обнародовали план по "процветанию" Палестины
США 22 июня 23:07
Иранские хакеры в последнее время резко увеличили число кибератак на территории США
Иран 22 июня 21:37
Трамп заявил о подготовке новых санкций против Ирана
США 22 июня 19:25
У побережья штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 5,4
США 22 июня 18:12
В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами
Другие страны 22 июня 11:59
Казахстан и Япония запускают прямое авиасообщение
Бизнес 22 июня 10:52
Лента новостей
Боевики в Сирии обстреляли за сутки 10 населенных пунктов
Арабские страны 00:50
В парке Центра Гейдара Алиева организована сессия по йоге (ФОТО)
Общество 00:37
В Китае число жертв землетрясения возросло до 16 человек (Обновлено)
Китай 00:04
Иордания намерена участвовать в семинаре по Палестине в Бахрейне
Арабские страны 22 июня 23:49
Полиция Баку об инциденте в одном из развлекательных центров
Происшествия 22 июня 23:33
США обнародовали план по "процветанию" Палестины
США 22 июня 23:07
Немецкие власти обязали Daimler отозвать 60 тысяч дизельных Mercedes-Benz
В мире 22 июня 22:54
В Грузии участники акции требуют отставки главы МВД
Грузия 22 июня 22:33
Новая волна протестов "желтых жилетов" во Франции собрала 11,8 тыс. человек
Европа 22 июня 22:20