Помпео: санкции против Ирана будут усиливаться, пока Тегеран не согласится на переговоры

Дипломатическая изоляция и кампания по оказанию давления на Иран будут только усиливаться, пока власти этой страны не согласятся на переговоры по ядерной программе. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Когда иранский режим решит отказаться от насилия и встретить нашу дипломатию с помощью дипломатии, он знает, как с нами связаться. До тех пор наша дипломатическая изоляция и кампания по оказанию экономического давления против режима будут усиливаться", - отметил Помпео. Он в очередной раз обвинил иранские власти в дезинформации.

"Иранские лидеры знают, что правда опасна", - полагает госсекретарь.

"Соединенные Штаты выступают за мир и стабильность на Ближнем Востоке. Решения, которые мы приняли в ответ на безрассудные нападения Ирана, заключались в том, чтобы удержать Исламскую Республику Иран от получения ядерного оружия и систем доставки этого оружия, а также чтобы крупнейшее в мире государство-спонсор терроризма не угрожало американцам и американским интересам во всем мире. Иранские лидеры знают, что это правда, поэтому они прибегают к насилию и дезинформации", - утверждал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

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