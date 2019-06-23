Помпео: санкции против Ирана будут усиливаться, пока Тегеран не согласится на переговоры

23 июня 2019 03:26 (UTC+04:00)

Дипломатическая изоляция и кампания по оказанию давления на Иран будут только усиливаться, пока власти этой страны не согласятся на переговоры по ядерной программе. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Когда иранский режим решит отказаться от насилия и встретить нашу дипломатию с помощью дипломатии, он знает, как с нами связаться. До тех пор наша дипломатическая изоляция и кампания по оказанию экономического давления против режима будут усиливаться", - отметил Помпео. Он в очередной раз обвинил иранские власти в дезинформации.

"Иранские лидеры знают, что правда опасна", - полагает госсекретарь.

"Соединенные Штаты выступают за мир и стабильность на Ближнем Востоке. Решения, которые мы приняли в ответ на безрассудные нападения Ирана, заключались в том, чтобы удержать Исламскую Республику Иран от получения ядерного оружия и систем доставки этого оружия, а также чтобы крупнейшее в мире государство-спонсор терроризма не угрожало американцам и американским интересам во всем мире. Иранские лидеры знают, что это правда, поэтому они прибегают к насилию и дезинформации", - утверждал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп одобрил кибератаку на иранские системы управления ракетами - СМИ
США 02:31
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Другие страны 02:15
Трамп перенес масштабную депортацию нелегальных мигрантов
США 01:10
США обнародовали план по "процветанию" Палестины
США 22 июня 23:07
Иранские хакеры в последнее время резко увеличили число кибератак на территории США
Иран 22 июня 21:37
Трамп заявил о подготовке новых санкций против Ирана
США 22 июня 19:25
Лента новостей
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Мексики
Другие страны 03:51
Сборная Бразилии разгромила команду Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки по футболу
Спорт 02:48
Трамп одобрил кибератаку на иранские системы управления ракетами - СМИ
США 02:31
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Другие страны 02:15
В Дагестане нейтрализовали двух сторонников ИГ
Россия 02:02
Число жертв крушения самолета на Гавайях выросло до 11 человек
США 01:39
В Турции в крупном ДТП пострадали 25 человек
Турция 01:18
Трамп перенес масштабную депортацию нелегальных мигрантов
США 01:10
Боевики в Сирии обстреляли за сутки 10 населенных пунктов
Арабские страны 00:50