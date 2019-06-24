Трамп рассказал, что Ким Чен Ын в письме поздравил его с днем рождения

Президент США Дональд Трамп рассказал в понедельник, что последнее письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына содержало поздравление с его днем рождения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее, за несколько дней до своего дня рождения, которое Трамп отмечает 14 июня, он рассказал журналистам, что получил очередное письмо от Ким Чен Ына. Президент "похвастался", что "неожиданное" письмо было очень теплым, но не стал раскрывать его содержание.

Как сообщил Трамп журналистам в понедельник, в том письме были "поздравления с днем рождения", но вновь не стал сообщать детали.

Лидеры США и КНДДР начали переписку по инициативе Ким Чен Ына еще до состоявшегося в июне прошлого года исторического саммита в Сингапуре. Стороны всегда положительно характеризуют содержание посланий, но не раскрывают их подробностей.

Последнее послание от президента США было доставлено Ким Чен Ыну в минувшие выходные. Как заявил в связи с его отправкой госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон надеется, что очередное письмо президента Дональда Трампа лидеру КНДР Ким Чен Ыну позволит возобновить обсуждение вопроса денуклеаризации Корейского полуострова.

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