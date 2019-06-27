Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке в пятницу в 14.00 по местному времени (8.00 GMT+4). Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Рейтер со ссылкой на Белый Дом.

Ранее Трамп заявлял, что ожидает "хорошего разговора" с главой РФ на G20 в Осаке. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры могут обсудить вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, в том числе Сирию, Афганистан, Украину и Венесуэлу, а также иранскую проблему.

По данным агентства, в субботу президент США встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Их встреча назначена на 11.30 по местному времени (5.30 GMT+4).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.