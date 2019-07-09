СМИ сообщили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Так, аналитики подчеркивают, что США могут превысить лимит государственного долга уже в начале сентября, если конгресс не примет решения по его повышению. При этом ранее специалисты предсказывали, что США превысят эту отметку лишь в октябре-ноябре 2019 года.

Причиной этого стали слишком низкие налоговые поступления, которые выросли лишь на три процента по сравнению с прошлым годом вместо предполагаемых ранее 6 процентов.

Кроме того, отмечается, что нижняя палата американского парламента 26 июля уходит в отпуск, однако вопрос повышения лимита госдолга еще не поднимался.

Как заявил руководитель отдела экономической политики BPC Шай Акабас правительство не должно уходить в отпуск без соответствующего решения о госдолге. По его словам, в противном случае, Вашингтон рискует не обеспечить исполнение своих кредитных обязательств.

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