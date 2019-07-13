На берега Луизианы обрушился ураган Барри

13 июля 2019 23:15 (UTC+04:00)

Ураган Барри обрушился на берег американского штата Луизиана, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На сайте метеорологической службы отмечается, что Барри "достиг берегов Луизианы". Ураган "представляет угрозу жизни", ожидаются "сильные наводнения, а также выход реки из берегов", предупреждает NHC.

После того как ураган Барри достиг берега, его категория понизилась вновь до тропического шторма.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана накануне тропического шторма.

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