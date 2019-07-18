WSJ: торговые переговоры США и Китая застопорились из-за Huawei

Торговые переговоры США и Китая застопорились из-за того, что в администрации президента Дональда Трампа согласовывают общую позицию в ответ на требование Пекина смягчить санкции в отношении китайской компании Huawei. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду на своем сайте американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их данным, заминка в переговорах обусловлена тем, что в администрации США не могут достичь согласия относительно того, какие полупроводники, микропроцессоры американского производства будет разрешено продавать Huawei. Эти товары не должны затрагивать национальную безопасность США, под них Вашингтон будет выдавать американским компаниям особые лицензии, выводящие их из-под действия санкций, пояснили источники.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний (11-й) раунд прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке, который прошел 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов. Впоследствии в Белом доме пояснили, что решение о снятии санкций касается не всех поставок со стороны американских фирм и не является безоговорочной амнистией.

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