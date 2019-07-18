США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400

18 июля 2019 22:15 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что США все-таки рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400, но еще не приняли решение, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы рассматриваем это (санкции против Турции - ред.)", - сказал Трамп в четверг журналистам, добавив, что решения еще нет.
Некоторое время назад, отвечая на аналогичный вопрос, он отметил, что США не рассматривают санкции сейчас.

Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит. После заключения сделки США потребовали, чтобы Турция отказалась от российских С-400 и взамен купила американские комплексы Patriot. Вашингтон также пригрозил отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны.

США заявили о решении исключить Турцию из программы поставок F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

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