США ввели санкции против ряда граждан Нигерии за "подрыв демократии"

США ввели визовые санкции против ряда граждан Нигерии за "подрыв демократии", сообщил госдепартамент в заявлении, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Госсекретарь (Майк Помпео) решил наложить визовые ограничения на нигерийцев, которые, как мы считаем, отвечают за подрыв демократии в Нигерии либо потворствуют ему", - говорится в заявлении.

Конкретных людей, которым будет запрещен въезд в США, госдеп не назвал. Ведомство также не конкретизировало обвинения против этих лиц. При этом в госдепе заявили, что санкции не направлены против народа Нигерии или нового правительства страны.

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