Госдеп одобрил продажу Южной Корее оборудования для обслуживания беспилотников

Госдепартамент одобрил возможную продажу Южной Корее оборудования и услуг для технического обслуживания беспилотных летательных аппаратов RQ-4 на сумму в $950 млн. Об этом сообщило во вторник Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами (ВС) США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Как отмечается в пресс-релизе, "предлагаемая сделка окажет поддержку внешней политике и целям США в области национальной безопасности, удовлетворяя оправданные потребности одного из самых близких союзников" США в регионе.

Помимо этого, Госдепартамент поддержал предоставление Египту оборудования и услуг для техобслуживания кораблей, в числе которых фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Стоимость этой сделки оценивается примерно в $554 млн.

Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его возможное блокирование.

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