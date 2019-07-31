В Вашингтоне считают, что Пхеньян осуществил запуск двух баллистических ракет

Официальные лица США полагают, что КНДР в среду утром произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщил американский телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как он отмечает, эту информацию подтвердили два источника из числа сотрудников администрации США. В Пентагоне корреспонденту ТАСС в Вашингтоне отказались предоставить комментарии относительно данного запуска.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что КНДР "произвела запуск нескольких неопознанных снарядов".

Запуск был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны.

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