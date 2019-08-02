Американский рэпер A$AP Rocky отпущен из-под стражи шведским судом

2 августа 2019 21:40 (UTC+04:00)

Американский рэпер A$AP Rocky, обвиняемый в Швеции в избиении, отпущен из-под стражи. Об этом объявил в пятницу окружной суд Стокгольма после завершения слушаний по делу. Прямую трансляцию из зала заседаний ведет телеканал SVT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению экспертов-юристов, это не является признаком будущего вердикта о невиновности обвиняемого. Он все равно может быть приговорен, например, к заочному сроку.

Мировая звезда рэпа A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Майерс) был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка с его участием произошла 30 июня. Артист был задержан 3 июля, шведская прокуратура 25 июля выдвинула обвинения против него и двух участников драки по подозрению в избиении. По версии рэпера, он невиновен, на него было совершено нападение, он был вынужден защищаться.

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