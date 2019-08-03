В США заявили, что активизируют создание неядерных ракет в связи с прекращением ДРСМД

Американское правительство намерено активизировать разработку неядерных ракет наземного базирования в связи с выходом Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении министра обороны США Марка Эспера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Пентагон, как уже многократно говорилось ранее, с 2017 года занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками (НИОКР), относящимися к созданию ракет средней и меньшей дальности. Однако до настоящего времени такие НИОКР "соответствовали договору", отмечает Эспер. "В связи с тем, что США скрупулезно выполняли свои обязательства в рамках ДРСМД, эти программы находились на ранних стадиях. Теперь в свете нашего выхода [из ДРСМД] министерство обороны [США] в полной мере будет заниматься разработкой данных неядерных ракет наземного базирования, считая это надлежащим ответом на действия России, а также частью более широкого спектра вариантов нанесения неядерного удара [американскими] вооруженными силами", - подчеркивается в документе.

"Военное ведомство будет тесно работать с союзниками по мере реализации нами Стратегии национальной обороны <...> и создания потенциала партнеров", - добавил Эспер. Он также вслед за другими представителями руководства США попытался переложить на Россию ответственность за уход в историю ДРСМД.

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