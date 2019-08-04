Полиция установила личность стрелка в Огайо

4 августа 2019 23:13 (UTC+04:00)

Полиция идентифицировала личность стрелявшего в Огайо, им оказался 24-летний Коннор Беттс, проживающий неподалёку от места стрельбы - в городе Беллбрук, сообщает телеканал CBS, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Стрельба произошла в районе Орегон в городе Дейтоне, штат Огайо, в воскресенье. В результате десять человек, включая нападавшего, погибли, еще 16 пострадали. На месте инцидента работают сотрудники ФБР.

"Источники в правоохранительных органах сообщили CBS News, что стрелок из Дейтона - 24-летний Коннор Беттс из Беллбрука, штат Огайо. Источники сообщают, что полиция обыскала его дом в воскресенье утром", - сообщил телеканал в своём официальном Twitter.

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