В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад

6 августа 2019 11:50 (UTC+04:00)

В Тихом океане группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила фрагмент подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения первого боевого задания во время Второй мировой войны, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Летом 1942 года судно отправилось на Алеутские острова, потопило два японских катера и на обратном пути исчезло. На борту находились 70 человек.

Нос субмарины на глубине 820 метров помогли найти автономные подводные аппараты.

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