Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА

Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли, передает Trend.

"Максимально, согласно существующей сетке, астронавты НАСА могут претендовать на категорию федеральных служащих GS-15, что у военных эквивалентно званию полковника или капитана ВМФ. Годовая зарплата на этих позициях приблизительно 155 тысяч долларов (около 13 тысяч долларов в месяц)", - рассказал РИА Новости Келли.

Астронавт покинул НАСА в 2016 году, за время работы он совершил четыре полета в космос, в том числе годовую экспедицию на МКС.

Согласно действующим правилам, при поступлении в отряд астронавтов НАСА военные остаются на военной службе, их заработная плата начисляется в соответствии с регламентом оборонного ведомства. Как отметил в связи с этим Келли, пришедший в НАСА из ВВС США, "состоящие на военной службе астронавты получают в чистом виде немного больше, поскольку часть их доходов не облагается налогом", в отличие от гражданских коллег, которым с указанных сумм предстоит выплатить существенный подоходный налог.

Собеседник агентства рассказал, что помимо зарплаты астронавтам оплачивают больничный и отпуск, а также страховку, хотя часть расходов на нее покрывают сами сотрудники. У астронавтов из числа военных, по словам Келли, преимуществ чуть больше: в частности, они находятся в более выгодном положении в отношении пенсионных выплат.

Согласно опубликованной на сайте НАСА информации, гражданские кандидаты в класс астронавтов в соответствии с федеральной классификацией при поступлении могут рассчитывать на категорию служащих GS-11, что соответствует примерно 5,5 тысячи долларов в месяц. Категории рассчитываются с учетом опыта, навыков и образовательного уровня кандидатов и будущих астронавтов. Все суммы указываются без учета последующего вычета подоходного налога.

Остающиеся на действующей военной службе астронавты НАСА получают начисления в соответствии с их рангом и сроком активной службы. Согласно публикациям в открытых источниках, пришедший в НАСА в ранге полковника кандидат в астронавты после восьми лет работы будет получать порядка 8 тысяч долларов в месяц, а по истечении десяти лет – около 10,3 тысячи долларов. В отличие от гражданских коллег, как пишет The Houston Chronicle, военные астронавты получают фиксированную компенсацию на жилье, им могут выплачиваться и другие надбавки, связанные с их военной службой.

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