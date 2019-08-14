Пенс посетит в сентябре Исландию, Великобританию и Ирландию

14 августа 2019 23:47 (UTC+04:00)

Вице-президент США Майкл Пенс отправится с 3 по 6 сентября с визитом в Исландию, Великобританию и Ирландию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду его пресс-служба.

"3 сентября вице-президент отправится в Исландию, где он подчеркнет стратегическую важность Исландии в Арктике, усилия НАТО, направленные на противостояние агрессии России в регионе, а также возможности для расширения торговли и инвестиций между двумя странами", - говорится в заявлении.

В Великобритании с 4 по 5 сентября он обсудит "укрепление и расширение двусторонних экономических отношений после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, противостояние агрессии Ирана на Ближнем Востоке и за его пределами, а также противодействие угрозе враждебного влияния Китая".

6 сентября Пенс посетит Ирландию по приглашению премьер-министра страны Лео Варадкара. "Вице-президент подчеркнет приверженность Соединенных Штатов сохранению мира, процветания и стабильности в Ирландии за счет соблюдения" Белфастского соглашения 1998 года о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, подчеркивается в заявлении. Кроме того, Пенс обсудит вопросы расширения торговли и инвестиций между двумя странами.

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