В США предложили создать министерство мира

4 сентября 2019 00:07 (UTC+04:00)

Писательница Марианна Уильямсон, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, предложила создать в стране новое ведомство - министерство мира. Как отмечается в опубликованной во вторник в газете The Washington Post статье политика, оно должно заняться решением проблемы укоренившейся в американском обществе культуры насилия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я предлагаю, чтобы Министерство мира США координировало и взяло под свой контроль деятельность, направленную на разрешение конфликтов, осуществление реституционного правосудия, предотвращение насилия, создание системы образования, которая помогает справляться с пережитыми травмами", - написала она. Согласно плану политика, новое ведомство для этих целей должно подготовить "тысячи миротворцев". "Мы приложим все усилия для того, чтобы продвигать культуру мира как у нас в стране, так и за рубежом", - заявила участница предвыборной гонки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трюдо обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США новый договор NAFTA
Другие страны 01:01
КНР выразила протест New York Times за ложное освещение событий в Гонконге
Китай 00:25
Walmart сократит продажу оружия после трагедии в Эль-Пасо
В мире 00:15
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Турция 3 сентября 22:50
США ввели санкции против космических ведомств Ирана
США 3 сентября 22:20
В Мехико дипломат из США стала жертвой разбойного нападения
Другие страны 3 сентября 22:14
Лента новостей
СМИ: "Вест Бромвич" подаст жалобу в ФИФА на "Барселону"
Спорт 01:23
В Баку пожар в трехэтажном здании потушен (Обновлено)
Происшествия 01:08
Трюдо обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США новый договор NAFTA
Другие страны 01:01
КНР выразила протест New York Times за ложное освещение событий в Гонконге
Китай 00:25
Walmart сократит продажу оружия после трагедии в Эль-Пасо
В мире 00:15
Зариф: новое сокращение обязательств по ядерной сделке не означает конец переговоров
Иран 3 сентября 23:37
Посол Франции завершила дипломатическую миссию в Азербайджане
Политика 3 сентября 23:14
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Турция 3 сентября 22:50
США ввели санкции против космических ведомств Ирана
США 3 сентября 22:20