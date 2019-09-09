ФАУ США временно запретило американским авиалайнерам полеты в воздушном пространстве Багам

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в воскресенье временно запретило американским самолетам полеты над пострадавшей от урагана "Дориан" частью Багамских островов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается на сайте авиарегулятора, ограничения вводятся для того, чтобы освободить воздушное пространство для поисково-спасательных операций и оказания гуманитарной помощи.

Решение об ограничении полетов ФАУ приняло по просьбе властей островного государства.

На Багамских островах, согласно последним данным, из-за урагана погибли не менее 43 человек. Официальные лица отмечают, что это не окончательная цифра. Около 13 тыс. строений повреждено или разрушено. Затоплены обширные территории.

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