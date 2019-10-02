Бразьер стал чемпионом мира в беге на 800 м, установив рекорд мировых первенств

Американский спортсмен Донаван Бразьер победил на дистанции 800 м на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

22-летний спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 42,34 секунды, установив рекорд мировых первенств. Второе место занял босниец Амель Тука (1.43,47), показавший свой лучший результат в сезоне, третье - кениец Фергюсон Черуийот Ротич (1.43,82). Россияне не принимали участие в данной дисциплине.

Бразьер стал первым американцем, ставшим чемпионом мира на этой дистанции. Помимо рекорда чемпионата мира, он установил национальный рекорд США.

В медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная США (6-7-2), на втором месте идет команда Китая (2-2-2), на третьем - Ямайки (2-2-0). На счету российских спортсменов две золотые медали, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат мира завершится 6 октября.

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