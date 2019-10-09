Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогнозы по росту ключевых экономик мира - США, еврозоны и Китая, говорится в сообщении института развития, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Так, прогноз по росту экономики США в 2019 году понижен до 2,3% с 2,5%, ожидавшихся в июньском прогнозе. В 2020 году ожидается существенное замедление роста до 1,6% (1,7% ранее), а в 2021 году - до 1,5% (1,6% ожидалось в июне).

"Поступающие данные говорят о том, что рост в США, вероятно, замедлится в связи с ростом торговых пошлин и неопределенности экономической политики, которая оказывает давление на инвестиции", - отмечают экономисты ВБ.

Рост экономики еврозоны в текущем году ожидается на уровне 1,1% (1,2% в июньском прогнозе), в 2020 году он также составит 1,1% (1,4% ранее), а в 2021 году ускорится до 1,2% (1,3% в предыдущем прогнозе).

"Активность в еврозоне значительно снизилась с 2018 года, особенно в производственном секторе, который перешел к выраженному спаду. В то время как промышленное производство и внешняя торговля демонстрируют существенное снижение, потребительская активность показывает лишь первые признаки ухудшения ситуации на фоне замедления розничных продаж и снижения потребительских ожиданий", - комментируют экономисты.

Что касается экономики Китая, ее рост ожидается в этом году на уровне 6,1% (что на 0,1 процентного пункта ниже июньского прогноза), в 2020 году рост замедлится до 5,9% (6,1% ранее), а в 2021 году - до 5,8% (6%). Замедление темпов роста Китая экономисты ВБ связывают с торговым противостоянием с США.

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