США готовы быстро нарастить численность своих войск на Ближнем Востоке

12 октября 2019 02:27 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты готовы быстро увеличить численность своих войск на Ближнем Востоке в связи с действиями Ирана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу американский министр обороны Марк Эспер, выступая перед журналистами в Пентагоне.

"В связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительные подразделения Армии (сухопутных сил - прим. ТАСС), ВМС, ВВС, Корпуса морской пехоты находятся в состоянии полной готовности, чтобы при необходимости незамедлительно укрепить потенциал [американских военнослужащих] в регионе", - отметил руководитель военного ведомства.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены защите своих союзников, обеспечивая свободный поток товаров, необходимых для поддержки мировой экономики, и демонстрируют свою приверженность делу обеспечения безопасности на основе международного правопорядка", - отметил министр.

В ночь на 14 сентября два крупнейших предприятия Saudi Aramco (в Абкаике и Хурайсе) были атакованы дронами. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

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