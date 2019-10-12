В Новом Орлеане при обрушении строящейся гостиницы погиб человек

12 октября 2019 21:55 (UTC+04:00)

Один человек погиб, еще 18 человек госпитализированы в субботу после обрушения нескольких этажей здания строящейся гостиницы Hard Rock в городе Новый Орлеан (штат Луизиана). Об этом сообщил местный новостной портал Nola, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, обрушились до восьми этажей строящегося здания. Один человек погиб, 18 человек, состояние которых оценивается как стабильное, доставлены в городские больницы. Власти ведут поиск трех из 45 строителей, работавших внутри недостроенной гостиницы в момент происшествия.

Полиция и пожарные эвакуировали людей из зданий, расположенных в непосредственной близости от стройки.

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