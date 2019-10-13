США объявили о выводе 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии

США начинают вывод 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции, которая, вероятно, намерена расширить его еще дальше на юг и на запад. Об этом заявил американский министр обороны Марк Эспер в интервью телеканалу CBS, текст которого был распространен в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За последние сутки мы узнали, что [Турция], вероятно, намерена расширить наступление еще дальше на юг по сравнению с тем, что изначально планировалось, а также на запад", - сказал он. "Мы также узнали за последние сутки, что "Силы демократической Сирии" (СДС) стремятся, скажем так, заключить соглашение с сирийцами и россиянами, чтобы начать контрнаступление против Турции на севере", - добавил Эспер.

"Таким образом, мы оказываемся в ситуации, когда американские силы, вероятно, будут зажаты между двумя противостоящими друг другу наступающими армиями, и это очень уязвимое положение", - подчеркнул он. "По этой причине я поговорил с президентом [США Дональдом Трампом] вчера вечером после того, как обсудил вопрос также с остальными, кто занимается в администрации вопросами национальной безопасности, и он [Трамп] дал указание, чтобы мы начали заблаговременный вывод войск с севера Сирии", - сообщил глава Пентагона. По его словам, речь идет о примерно 1 тыс. американских военнослужащих, остающихся в регионе.

Эсперу был также задан вопрос, разрешено ли американским военным открывать ответный огонь в случае нападения на них. По словам министра, у них есть "право на самооборону, и они воспользуются им, если это будет необходимо".

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