В школе США произошел взрыв самодельной бомбы

15 октября 2019 21:13 (UTC+04:00)

Самодельное взрывное устройство сработало во вторник на территории начальной школы в городе Элена (штат Монтана в США). Пострадавших нет, говорится в сообщении, размещенном на странице в Facebook полиции округа Льюис и Кларк, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Самодельное взрывное устройство было найдено сегодня утром на поле для игр начальной школы Росситер. Устройство сдетонировало вскоре. Никто не получил ранений", - говорится в сообщении. Полиция уточнила, что провела полную эвакуацию учащихся и преподавателей.

Данная школа закрыта на вход и на выход. Отряды полиции проводят обыск в здании, чтобы убедиться в отсутствии других взрывных устройств. На место происшествия прибыли сотрудники Федерального бюро расследований и патрульно-постовой службы Монтаны.

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