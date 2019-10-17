Помпео в телефонном разговоре с Чавушоглу призвал Турцию вернуться к диалогу

17 октября 2019 02:33 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в среду, что в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару вернуться к диалогу по Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разговаривал вчера с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, призвал Турцию прекратить военную операцию и вернуться к диалогу с США по вопросам безопасности на северо-востоке Сирии", - написал Помпео в Twitter.

О состоявшейся телефонной беседе во вторник сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. Данный разговор стал первым контактом между Анкарой и Вашингтоном после того, как последний добавил в санкционный список турецкие министерства национальной обороны и энергетики и природных ресурсов, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также руководителя МВД Сулеймана Сойлу.

Помпео входит в состав возглавляемой вице-президентом США Майклом Пенсом делегации, которая в среду направляется в Анкару для переговоров с турецкими властями.

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