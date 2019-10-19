Помпео надеется на полное выполнение договоренности с Турцией по Сирии в ближайшие часы

19 октября 2019 01:57 (UTC+04:00)

США надеются на выполнение в ближайшие часы всех положений договоренности с Турцией о приостановке турецкой операции на северо-востоке Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу на совместной пресс-конференции в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прекращение огня начало действовать, когда мы распространили наше заявление в четверг вечером, то есть сейчас прошло уже примерно 24 часа. Мы обеспечили хорошую координацию, чтобы создать условия для безопасного вывода курдских боевиков из зон операции Турции. Мы надеемся, что в ближайшие часы турки и курды будут воспринимать свои обязательства всерьез, и я уверен, что мы в ближайшие часы сможем выполнить все обязательства, которые были в совместном заявлении, - от 1 и до 13 пункта", - сказал он.

Помпео отметил, что, по его информации, прекращение огня в зоне турецкой операции в целом соблюдается, "несмотря на сообщения о некоторой минимальной активности".

Помпео также заявил, что "удовлетворен сообщениями о готовности ряда стран Европы забрать боевиков-исламистов", которые являются их гражданами и находятся в заключении в руках курдов за участие в войне в Сирии в составе террористических формирований. Он подчеркнул, что США считают прямым обязательством европейских стран забрать из Сирии своих граждан для отбывания в Европе тюремных сроков за терроризм и наемничество.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп объявил, что выдвигает на место главы Минэнерго Дэна Бруйетта
США 00:56
Сирийские военные сбили два беспилотника боевиков в Латакии
Арабские страны 00:27
На Аляске один человек погиб при аварийной посадке самолета
США 00:00
Столтенберг приветствовал заявление США и Турции о прекращении огня в Сирии
В мире 18 октября 23:42
Эрдоган надеется, что Турция и США продолжат усилия в области создания зоны безопасности в Сирии
Турция 18 октября 23:16
Трамп: США и Китай могут подписать торговое соглашение до саммита АТЭС в Чили
США 18 октября 22:35
Лента новостей
За участие в погромах в центре Бейрута задержали 70 человек
В мире 02:50
Саудовская Аравия попросила подданных не ездить в Ливан из-за протестов
Арабские страны 02:19
В Мексиканском заливе сформировался тропический шторм "Нестор"
Другие страны 01:31
Трамп объявил, что выдвигает на место главы Минэнерго Дэна Бруйетта
США 00:56
Сирийские военные сбили два беспилотника боевиков в Латакии
Арабские страны 00:27
На Аляске один человек погиб при аварийной посадке самолета
США 00:00
Столтенберг приветствовал заявление США и Турции о прекращении огня в Сирии
В мире 18 октября 23:42
Джонсон призвал поддержать новую сделку по Brexit
Европа 18 октября 23:26
Эрдоган надеется, что Турция и США продолжат усилия в области создания зоны безопасности в Сирии
Турция 18 октября 23:16