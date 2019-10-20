В школе штата Орегон учитель обезоружил ученика, заключив его в объятия

Учитель физкультуры в американском городе Портленд (штат Орегон) обезоружил ученика, который пришел в помещение класса с заряженным дробовиком. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в материале, опубликованном в субботу на сайте телеканала NBC.

Инцидент произошел 17 мая, однако видеозаписи с камер наблюдения, на которых запечатлено произошедшее, были показаны в эфире только сейчас. Энджел Гранадос-Диас, которому сейчас 19 лет, пронес оружие в школу, спрятав его под курткой. По данным властей, в дробовик был заряжен только один патрон. Как полагают следователи, молодой человек в то время страдал от психического расстройства.

Учитель Кинен Лоу, как видно на записи, заключил школьника в объятия, забрал у него дробовик и попытался успокоить. "Я просто хотел, чтобы он знал, что я готов ему помочь. Я сказал ему, что спасу его. Что я неслучайно там оказался, а ему есть, ради чего жить", - позже рассказал Лоу журналистам.

В то время, пока он держал Гранадоса-Диаса в объятиях, остальные учащиеся выбежали из класса. Другой учитель забрал у Лоу оружие. Гранадоса-Диаса задержали прибывшие на место сотрудники полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

Молодой человек ранее в этом месяце признал свою вину в том, что пронес заряженное огнестрельное оружие в общественное место. Адвокаты Гранадоса-Диаса настаивали на том, что он не собирался причинять вреда кому-либо, кроме себя самого. В течение трех лет он будет находиться под особым надзором властей, а также пройдет курс лечения психических расстройств.

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