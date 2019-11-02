Илон Маск засомневался в полезности Twitter

2 ноября 2019 13:30 (UTC+04:00)

Американский предприниматель Илон Маск сомневается в полезности Twitter и пока не намерен им пользоваться. Примечательно, что об этом бизнесмен сообщил в пятницу в критикуемой им же соцсети, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не уверен в пользе Twitter, - написал он. Позже в другом сообщении он отметил: Reddit (популярный портал, на котором ведут дискуссии и публикуют новости) по-прежнему кажется хорошим". Далее Маск написал: "Отключаюсь".

Ранее Маск неоднократно давал понять, что Twitter является самой предпочтительной для него соцсетью. Как правило в течение суток он публикует несколько сообщений в соцсети, а иногда делает в течение дня десятки записей. В июне Маск неожиданно сообщил, что удаляет свою учетную запись в соцсети, однако позже все равно продолжил ей пользоваться. Он неоднократно менял название своего аккаунта.

Сообщения Маска в Twitter не раз вызывали громкие скандалы, и даже привлекали внимание регулирующих органов. Из-за одной записи суд обязал предпринимателя выплатить $20 млн и уйти с поста председателя совета директоров компании Tesla. В 2018 году бизнесмен несколько раз публиковал оскорбительные высказывания об одном из участников операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде - британском спелеологе Верноне Ансворте.

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