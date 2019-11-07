Экс-сотрудников Twitter обвинили в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум бывшим сотрудникам социальной сети Twitter в передаче властям Саудовской Аравии информации о пользователях. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют документы, поступившие в среду в электронную базу федерального суда Северного округа штата Калифорния.

Как следует из материалов, речь идет об Али аль-Забарахе, который отвечал за поддержание связи между соцсетью и ее партнерами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также Ахмеде Абуаммо, являвшимся техническим специалистом Twitter.

Оба работали в соцсети в течение нескольких лет до 2015 года.

Абуаммо является гражданином США, аль-Забарах - подданным Саудовской Аравии. Первый был задержан в Сиэтле (штат Вашингтон) во вторник, второй, вероятно, находится на территории королевства.

В Минюсте США полагают, что Абуаммо и аль-Забарах за деньги передавали личные данные пользователей соцсети властям королевства. Речь идет о лицах, которые выступали с критикой в отношении Эр-Рияда. Как отмечают следователи, информация, поступавшая от Абуаммо и аль-Забараха, могла помочь руководству Саудовской Аравии узнать, где находятся люди, которые его интересуют.

В исковом заявлении подчеркивается, что оба бывших сотрудника соцсети выступали в роли иностранных агентов, которые действовали в интересах Саудовской Аравии, однако не имели соответствующей регистрации. Обвинения предъявлены также подданному королевства Ахмеду аль-Мутаири. По сведениям следователей, он выступал в роли посредника между аль-Забарахом, Абуаммо и Эр-Риядом. Аль-Мутаири также обвиняют в том, что он являлся иноагентом. Власти полагают, что он находится в настоящее время в Саудовской Аравии.

Как следует из документов, Абуаммо и аль-Забарах получили от представителей королевства десятки тысяч долларов и ценные вещи. Власти Саудовской Аравии якобы перевели на счета созданной Абуаммо компании около $300 тыс. Аль-Забарах, по данным следователей, выполняя указания из Эр-Рияда, проанализировал около 6 тыс. учетных записей в Twitter. Абуаммо предоставлял заказчикам в королевстве телефонные номера и адреса электронной почты интересовавших их лиц.

В Twitter, комментируя предъявление обвинений ее бывшим сотрудникам, заявили: "Мы понимаем, какие усилия готовы предпринять злоумышленники, пытаясь нарушить работу нашего сервиса. Наша компания предоставляет доступ к закрытым данным, касающимся учетных записей, лишь узкому кругу квалифицированных и прошедших проверки сотрудников".

По сведениям источников газеты The New York Times, аль-Забарах передал Эр-Рияду, в частности, сведения о выходце из Саудовской Аравии Омаре Абдель Азизе. Последний являлся доверенным лицом саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Хашкаджи был известен критическими статьями о политике Эр-Рияда и с 2017 года проживал в США, где писал для газеты "Вашингтон пост". Он пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября 2018 года обнародовала предварительные итоги расследования: 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.

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