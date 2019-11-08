Экс-мэр Нью-Йорка может принять участие в выборах в США в 2020 году

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг может принять участие в выборах президента США в 2020 году, пишет газета New York Times со ссылкой на окружение миллиардера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты, Блумберг готовится уже на этой неделе подать документы для участия в "праймериз" демократов в штате Алабама. Советник экс-мэра Ховард Вольфсон сообщил, что главным мотивом участия в выборах для Блумберга является "угроза" переизбрания действующего президента Дональда Трампа. "Мы должны сделать так, чтобы Трамп проиграл, но Майк (Блумберг) все больше обеспокоен, что существующий набор кандидатов не совсем подходит для этого", - сказал он.

В то же время отмечается, что Блумберг еще не принял окончательного решения. В марте Блумберг заявил, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Этому предшествовал материал издания Politico сообщившего о планах Блумберга потратить по меньшей мере 500 миллионов долларов собственных средств, чтобы предотвратить избрание Трампа на второй срок.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Трамп уже объявил о намерении в них участвовать. Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу. В большинстве общенациональных опросов бывший вице-президент США Джо Байден - первый, сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс занимают второе и третье место.

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