Disney запускает онлайн-сервис, который может стать главным конкурентом Netflix

Корпорация The Walt Disney Company запускает 12 ноября собственный онлайн-сервис Disney+, куда выложит сотни кинолент, снятых в разные годы студиями Disney, Pixar, Marvel, LucasFilm, а также новые фильмы и сериалы, созданные для этой платформы, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Так, в день запуска Disney+ эксклюзивно представит своим подписчикам первый сериал, действие которого происходит во вселенной "Звездных войн".

Поначалу сервис будет работать только в США, Канаде и Нидерландах, но позже появится в ряде других стран.

Эксперты уверены, что с появлением Disney+ среди онлайн-кинотеатров начнется настоящая "битва за зрителя", и новый сервис с большой вероятностью может одержать победу над такими лидерами рынка, как Netflix, Amazon Prime, а также недавно запущенной платформой Apple TV+, так как Disney - студия почти со 100-летней историей и миллионами поклонников по всему миру, которые с нетерпением ждут анонсированных продолжений культовых фильмов.

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