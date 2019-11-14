Мужчину, открывшего огонь в школе в Калифорнии, задержали

Мужчина, устроивший стрельбу в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния, задержан, сообщает шериф полиции Лос-Анджелеса Алекс Виллануева, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что неизвестный в черной одежде открыл огонь на территории кампуса школы Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса, в результате чего по меньшей мере шесть человек получили ранения.

"Обновленная информация о стрельбе в Saugus High: подозреваемый взят под стражу и доставлен в местную больницу", - написал Виллануева в Twitter.

В свою очередь телеканал NBC со ссылкой на источники сообщает, что мужчина скончался от огнестрельного ранения.

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