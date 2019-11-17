Генконсульство США в Мексике ввело комендантский час

17 ноября 2019 08:27 (UTC+04:00)

Генконсульство США в приграничном мексиканском городе Нуэво Ларедо запретило сотрудникам покидать пределы представительства и ввело комендантский час в связи с участившимися актами насилия, в которых с четверга погибли восемь человек, включая одного военнослужащего, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Персонал правительства США ограничен в передвижениях, до дальнейших уведомлений вводится вечерний комендантский час", - сообщило консульство в Twitter.

Дипломатов предупредили избегать публичных мест после серии столкновений между силовыми структурами и криминальными группировками, которые начались в четверг и разгорелись в ночь на субботу.

В трех перестрелках в четверг погибли семь человек, включая одного солдата. За ночь в пятницу произошло, по информации СМИ, шесть перестрелок, включая нападение на полицейский конвой, в котором погиб вооруженный преступник.

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