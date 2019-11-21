Ракету-корабль Starship Илона Маска разорвало на испытаниях

21 ноября 2019 11:57 (UTC+04:00)

Прототип ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship лопнул во время испытаний на герметичность, его верхняя часть отлетела и упала недалеко от тестовой установки. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг специализированный портал space.com.

"У первого полноразмерного прототипа Starship оторвало верхнюю часть. Испытания на герметичность сделанного из нержавейки Starship Mk1 прошли с отклонением от нормы в среду в центре SpaceX недалеко от Бока-Чика в Южном Техасе", - говорится на портале.

Также на портале представлено видео, где можно видеть, как верхушка ракеты отрывается от её нижней части и через несколько секунд падает на землю недалеко от испытательной установки.

Как отметил глава SpaceX Илон Маск, компания не будет ремонтировать поврежденную на испытаниях версию Starship Mk1, так как она нужна была только для отработки некоторых технологий. SpaceX планирует перейти сразу к созданию более продвинутых версий ракеты.

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий, он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.

Илон Маск представил Starship Mk1 в конце сентября. Он представляет собой 50-метровую ракету из нержавейки. Она может использоваться не только для пилотируемых миссий, но и для выведения спутников на околоземную орбиту и доставки научного оборудования к Луне. Тогда Маск говорил, что корабль должен будет совершить свой первый полет, в ходе которого поднимется на 20-километровую высоту, через 1-2 месяца.

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