Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

21 ноября 2019 22:48 (UTC+04:00)

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями. Об этом заявил в четверг представитель Госдепартамента высокого ранга, которого цитирует агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они знают, что у них есть выбор, и выбор состоит в том, чтобы избавиться от С-400", - сказал он.

По словам сотрудника ведомства, введение санкций за приобретение российских систем по-прежнему возможно.

Отметим, что российские ЗРК, С-400 будут будут установлены в Турции в декабре текущего года.

После установки всех комплексов С-400, уже в апреле будущего года зенитно-ракетная система Турции будет готова к их использованию.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что российские ЗРК С-400 в Турции начнут функционировать в 2020 году.

По словам Чавушоглу, Турция не передаст комплексы С-400 кому-либо и не установит их в другой стране.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что началась отправка первой партии компонентов С-400 в Турцию.

Блок НАТО ранее выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о закупке Турцией комплексов С-400.

"Альянс глубоко обеспокоен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы Альянса.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

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