Трамп надеется, что разбирательство по импичменту дойдет до Сената

22 ноября 2019 06:31 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы процесс импичмента дошел до Сената Конгресса США, полагая, что там разбирательство будет справедливым. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Трамп хочет проведения разбирательства в Сенате, потому что очевидно, что это единственная палата, где он может рассчитывать на справедливость и должный судебный процесс в рамках конституции", - приводит его текст агентство Reuters.

"Мы рассчитываем наконец услышать там свидетелей, которые на самом деле были очевидцами и, возможно, участвовали в этой коррупционной схеме, таких как [председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей] Адам Шифф, [бывший вице-президент США] Джозеф Байден, Хантер Байден (сын Джозефа Байдена) и так называемый осведомитель (тот, кто обратил внимание на содержание июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского)", - подчеркнул Гидли.

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