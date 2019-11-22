Трамп надеется, что разбирательство по импичменту дойдет до Сената

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы процесс импичмента дошел до Сената Конгресса США, полагая, что там разбирательство будет справедливым. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Трамп хочет проведения разбирательства в Сенате, потому что очевидно, что это единственная палата, где он может рассчитывать на справедливость и должный судебный процесс в рамках конституции", - приводит его текст агентство Reuters.

"Мы рассчитываем наконец услышать там свидетелей, которые на самом деле были очевидцами и, возможно, участвовали в этой коррупционной схеме, таких как [председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей] Адам Шифф, [бывший вице-президент США] Джозеф Байден, Хантер Байден (сын Джозефа Байдена) и так называемый осведомитель (тот, кто обратил внимание на содержание июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского)", - подчеркнул Гидли.

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