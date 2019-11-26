Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром

Высокопоставленные представители США встретились с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщили в госдепе.

"Высокопоставленные официальные лица США встретились с генералом Халифой Хафтаром 24 ноября, чтобы обсудить шаги по прекращению военных действий и политическому урегулированию ливийского конфликта", - говорится в распространенном заявлении.

В американскую делегацию вошли заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, посол США в Ливии Ричард Норланд, зампомощника госсекретаря США Мэттью Зайс, а также представители Пентагона.

США в ходе встречи с Хафтаром подчеркнули полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливии, а также выразили серьезную обеспокоенность в связи с эксплуатацией Россией конфликта, не уточнив, что именно имелось в виду.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.

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