Экс-министр ВМС США заявил, что Трамп "мало понимает" в военной службе

29 ноября 2019 01:37 (UTC+04:00)

Бывший министр ВМС США Ричард Спенсер заявил, что президент США Дональд Трамп мало понимает в военной службе в США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку Спенсера в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в военных преступлениях в Афганистане. Отмечалось, что Эспер попросил об отставке Спенсера после того, как узнал, что министр ВМС тайно предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в дело против Галлахера, и в таком случае он гарантирует, что спецназовец уйдет из ВМС с сохранением звания. При этом позиция Спенсера по этому вопросу отличалась от той, которую он высказывал публично.

По словам Спенсера, он дважды просил президента не вмешиваться в дело спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, однако юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне связался с экс-министром и заявил, что Трамп все же продолжит заниматься этим вопросом, и что он поручит Спенсеру восстановить Галлахера в звании.

"Это было шокирующим и беспрецедентным вторжением в рядовую проверку. Это также было напоминанием о том, что президент имеет слабое понимание того, что значит быть на военной службе", - написал Спенсер в своей колонке в газете Washington Post.

Ранее Трамп сообщил, что на место Спенсера будет выдвинут посол США в Норвегии адмирал Кен Брэйтуэйт.

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