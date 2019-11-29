Пожарные работают над локализацией пожара на заводе в Техасе

29 ноября 2019 06:52 (UTC+04:00)

Пожарные работают над локализацией пожара на химическом заводе в городе Порт-Нечес (штат Техас). Об этом сообщил в четверг местный телеканал Fox 8 со ссылкой на судью округа Джефферсон Джеффа Браника, который ранее издал указ об эвакуации людей из близлежащих городов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я подтверждаю, что ситуация постепенно улучшается, но нам еще предстоит работа", - указал Браник. При этом, по его словам, к настоящему моменту преждевременно говорить о возвращении в свои дома эвакуированных ранее людей. Решение об этом может быть принято в пятницу.

Телеканал KFDM сообщил о том, что компания TPC Group, владеющая заводом, в течение дня проводила замеры качества воздуха в районе пожара. Согласно их результатам, уровень вредных веществ не превышает допустимые пределы.

В среду при взрыве на заводе пострадали три человека. Позже произошли еще несколько взрывов. Власти эвакуировали более 60 тыс. местных жителей из близлежащих городов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Специалисты из Канады восстановят в Калифорнии поврежденные лесными пожарами электросети
Другие страны 31 октября 04:29
В Калифорнии пожары угрожают президентской библиотеке Рейгана
США 30 октября 23:10
В Азербайджане будут восстановлены леса после пожаров — минэкологии
Общество 29 октября 12:19
Более 180 тыс. человек в Калифорнии получили предписания об эвакуации из-за лесных пожаров
США 28 октября 00:55
В Лос-Анджелесе объявили режим ЧП из-за природных пожаров
Другие страны 26 октября 02:18
В небе над Техасом столкнулись два вертолета
США 24 октября 02:22
Лента новостей
Посол: Индийские нефтяные компании проявляют интерес к азербайджанскому рынку
Энергетика 08:03
В Японии заявили, что ракетные пуски КНДР являются вызовом для международного сообщества
Другие страны 07:59
В Судане распустили партию свергнутого президента аль-Башира
Другие страны 07:43
Обе стороны автомагистрали Алят-Астара-Иран будут озеленены в связи с юбилеем Насими
Общество 07:28
Власти Боливии отменили указ о безнаказанности военных
Другие страны 07:11
На Сицилии можно купить дом за один евро
Европа 06:41
В Китае преданная собака пыталась откопать могилу хозяина
Китай 06:25
НАСА купит два места на кораблях "Союз" для полетов на МКС
Россия 06:12
В Британии туристы могут пожить в двухэтажном автобусе 60-х годов
Европа 05:50