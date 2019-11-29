Пожарные работают над локализацией пожара на заводе в Техасе

Пожарные работают над локализацией пожара на химическом заводе в городе Порт-Нечес (штат Техас). Об этом сообщил в четверг местный телеканал Fox 8 со ссылкой на судью округа Джефферсон Джеффа Браника, который ранее издал указ об эвакуации людей из близлежащих городов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я подтверждаю, что ситуация постепенно улучшается, но нам еще предстоит работа", - указал Браник. При этом, по его словам, к настоящему моменту преждевременно говорить о возвращении в свои дома эвакуированных ранее людей. Решение об этом может быть принято в пятницу.

Телеканал KFDM сообщил о том, что компания TPC Group, владеющая заводом, в течение дня проводила замеры качества воздуха в районе пожара. Согласно их результатам, уровень вредных веществ не превышает допустимые пределы.

В среду при взрыве на заводе пострадали три человека. Позже произошли еще несколько взрывов. Власти эвакуировали более 60 тыс. местных жителей из близлежащих городов.

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