США считают, что Иран перебрасывает баллистические ракеты в Ирак

Власти США полагают, что Тегеран тайно перебрасывает на территорию Ирака баллистические ракеты малой дальности, они могут быть применены в случае атаки на Иран. Об этом сообщила в среду газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По версии источников издания из числа американских военных и сотрудников разведки, "Иран воспользовался хаосом в Ираке для наращивания секретного арсенала баллистических ракет малой дальности" в этой стране.

В материале не уточняется, о каких именно типах вооружений идет речь. По оценкам газеты, ракеты могут быть применены для нанесения ударов по Израилю или по местам, где находятся военные США.

В публикации констатируется, что для Тегерана наличие ракет за пределами страны "дает много преимуществ". "В случае ударов США или Израиля по Ирану военные этой страны могли бы применить спрятанные в Ираке ракеты для ответных атак в отношении Израиля или стран Персидского залива", - констатирует издание.

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