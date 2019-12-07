Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин отметили сложность ситуации на Корейском полуострове

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и его американский коллега Дональд Трамп в телефонном разговоре подчеркнули сложность ситуации на Корейском полуострове и отметили необходимость продолжения диалога для достижения его денуклеаризации. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении официального представителя южнокорейского президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры согласились, что ситуация на Корейском полуострове остается очень серьезной, и выразили общее мнение о необходимости поддержания постоянного диалога для достижения соглашения о денуклеаризации между Соединенными Штатами и КНДР", - говорится в сообщении. Кроме того, Мун Чжэ Ин и Трамп указали на важность поддержания диалога между двумя странами и выразили приверженность проведению переговоров "в любое время, как только возникнет необходимость".

Как указали в администрации южнокорейского лидера, беседа между лидерами двух государств продлилась полчаса и состоялась по инициативе Трампа.

Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале текущего года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог не удалось. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию, при этом в Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.

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