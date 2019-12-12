Blue Origin провела испытания суборбитального корабля New Shepard

12 декабря 2019 01:21 (UTC+04:00)

Компания Blue Origin провела в среду в штате Техас двенадцатый испытательный запуск суборбитального корабля New Shepard в беспилотном режиме. Трансляция шла на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметила диспетчер запуска, он "проходил в полностью автоматическом режиме". Через 2 минуты 47 секунд после старта произошло отделение корабля от носителя, а на 4-й минуте полета корабль достиг высоты 104 км.

Через 7 минут 30 секунд после старта многоразовая ракета-носитель осуществила контролируемый вертикальный спуск на площадку космодрома. Корабль с помощью трех парашютов совершил посадку через 10 минут 16 секунд после старта.

Компания намеревается отправлять на корабле туристов в суборбитальный полет, а также проводить на борту эксперименты в условиях микрогравитации. В июле прошлого года представители Blue Origin сообщили журналистам, что одно место на New Shepard, предположительно, будет стоить $200-300 тыс. Корабль сможет брать на борт шесть человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ФРС сохранила прогноз роста ВВП США в 2019 году на уровне 2,2%
США 00:01
В США подняли вопрос о признании России "спонсором терроризма"
США 11 декабря 23:30
В США выразили готовность работать с Россией по урегулированию в Ливии
США 11 декабря 20:35
Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО и сближением ее с Россией
США 11 декабря 20:21
США помогут Казахстану в подключении к спутниковому интернету
ИКТ 11 декабря 19:39
США расширили санкции в отношении Ирана
США 11 декабря 18:16
Лента новостей
В Нигере более 60 человек погибли при атаке боевиков на армейский лагерь
Другие страны 01:35
В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация трехтомного романа-исследования «Гейдар Алиев. Личность и эпоха» (ФОТО)
Азербайджан 00:51
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева
Азербайджан 00:24
Трампа обвинили в том, что он "делает Россию великой"
США 00:17
ФРС сохранила прогноз роста ВВП США в 2019 году на уровне 2,2%
США 00:01
Президент Румынии лишил 12 человек государственных наград
Европа 11 декабря 23:46
В США подняли вопрос о признании России "спонсором терроризма"
США 11 декабря 23:30
Все партии первого игрового дня этапа Гран-при FIDE в Израиле завершились вничью
Израиль 11 декабря 23:14
Михаил Гусман: Заложенный Гейдаром Алиевым фундамент – краеугольный камень блистательных успехов современного Азербайджана
Политика 11 декабря 23:00