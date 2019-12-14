Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти

14 декабря 2019 06:17 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного". Соответствующую запись, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, глава Белого дома разместил в пятницу вечером в Twitter.

"Это несправедливо, что меня подвергают [процедуре] импичмента, в то время как я не сделал абсолютно ничего неправильного! - отметил Трамп. - Левые радикалы, ничего не делающие демократы превратились в партию ненависти. Они слишком плохи для нашей страны!"

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

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