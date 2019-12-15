США намерены вывести треть своих военных из Афганистана

15 декабря 2019 06:14 (UTC+04:00)

США намерены объявить на следующей неделе о выводе 4 тысяч военнослужащих из Афганистана, это треть американского военного контингента в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, после вывода в Афганистане останется от 8 до 9 тысяч американских солдат. Вывод войск будет постепенным и растянется на несколько месяцев.

Президент США Дональд Трамп находился с незапланированным визитом в Афганистане перед Днем Благодарения. Он пообщался с военными на американской базе и встретился с президентом этой страны Ашрафом Гани. Ранее Трамп не раз заявлял о намерении вывести американских военнослужащих из Афганистана.

Эта информация появилась на фоне возобновления переговоров США с представителями афганского радикального движения "Талибан" в Катаре, о котором было объявлено в прошлое воскресенье. Ранее близкий к талибам источник сказал РИА Новости, что движение "Талибан" и Соединенные Штаты могут подписать мирное соглашение и запустить первое 48-часовое прекращение огня в Афганистане. Однако после возобновления переговоров стороны в пятницу приостановили их на несколько дней для консультаций.

США и талибы вели переговоры несколько месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, Трамп распорядился прекратить переговоры и отменить подписание соглашения.

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